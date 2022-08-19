Bandırma Belediyesi vatandaşlarla kurduğu iletişim ağını interaktif hale getiriyor. Belediye bünyesinde kurulan ve özel eğitimli çalışanların görev aldığı 444 7 105 Çağrı Merkezi sayesinde vatandaşlar şikayet ve taleplerini en doğru birime yapabiliyor, taleplerinin kayıt altına alınmasını sağlarken, süreç ve sonucu da takip edebiliyorlar.

Bandırma Belediyesi vatandaşlarla kurduğu iletişim ağını interaktif hale getiriyor. Belediye bünyesinde kurulan ve özel eğitimli çalışanların görev aldığı 444 7 105 Çağrı Merkezi sayesinde vatandaşlar şikayet ve taleplerini en doğru birime yapabiliyor, taleplerinin kayıt altına alınmasını sağlarken, süreç ve sonucu da takip edebiliyorlar.

Bununla yetinmeyen Bandırma Belediyesi şimdi de saha araştırma ekipleri kurdu.

Oluşturulan ekipler özel kıyafetleriyle, plan dahilinde Bandırma’da sokak sokak dolaşıyor, vatandaş ve esnaflarla görüşerek talep ve önerilerini not alıyorlar.

Anket niteliğindeki soruları halka yönelten ekipler, yaşayanların fikirlerinin kayıt altına alınmasını sağlıyorlar.

Saha araştırma ekiplerinin Kayacık Mahallesi ve NATO Caddesinde gerçekleşen çalışmasına Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Bandırma Belediyesi daire müdürleri de katıldı.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Tolga Tosun: “Bandırma Belediyesi giderek güçlenen finansal ve kurumsal yapısıyla, proje ve hizmetleriyle, düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleriyle, hem yeni yatırımları ve hem de istihdamı teşvik edecek tanıtım argümanlarıyla halkımızın da yüksek güvenini kazanmıştır. Yapacağımız tüm çevre düzenlemesi ve yol planlarımızı uygulamadan önce o bölgede yaşayan ve çalışan vatandaşlarımızla konuşuyor, gelen farklı fikir ve önerileri derhal planlarımıza ekliyoruz. 444 7 105 Çağrı Merkezimiz, sosyal medya hesaplarımızın dışında vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini bizzat öğrenmek için saha araştırma ekipleri kurduk. Arkadaşlarımız Bandırma’yı karış karış gezerek talepleri, şikayetleri ve gelen destekleri not alarak raporlaştırıyorlar. Bugün Kayacık ve NATO Caddesindeki çalışmaya daire müdürlerimizle birlikte ben de katıldım.

Kayacık Mahallemiz ve NATO Caddesinde tıpkı Günaydın Mahallemiz, Atatürk Bulvarımız ve Şehit İlhan Güncan Caddemiz ve civarında yaptığımız gibi oldukça detaylı, baştan aşağı değişim ve yenilemelerle, fiziki şartlara göre asfalt ve parke döşemeleriyle, kullanışlı ve geniş kaldırımlarıyla büyük bir çalışma yapacağız. Sevgili hemşerilerimle sohbet ederken bu konudaki müjdeyi ilk olarak onlara verdim. Belediyemizden taleplerini, önerilerini, beklentilerini sorarak aldığım tüm cevapları dikkatle not aldım. Halkımızın bizleri her yerde güler yüzle karşılaması, yaptığımız çalışmaları bizzat görerek ve yaşayarak duydukları memnuniyeti ve güveni dile getirmeleri aldığımız en büyük ödül. Daha güzel bir Bandırma için daha çok çalışacağız” dedi.