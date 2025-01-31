Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, yayaların daha güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi için kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bandırma Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kaldırımlardaki ağaç diplerinde zamanla oluşan olumsuz görüntüler ortadan kaldırılarak, yerine çevre dostu ve dayanıklı kompozit ızgaralar yerleştirildi.

Yetkililer, bu uygulamanın hem ağaçların sağlıklı gelişimini desteklediğini hem de kaldırımlara estetik bir görünüm kazandırdığını belirtti. Uzun ömürlü yapısıyla bakım maliyetlerini azaltan kompozit ızgaralar, aynı zamanda modern kent estetiğine katkı sağlıyor.

Bu çalışmayla birlikte vatandaşların kaldırımlarda takılmadan, güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyebilmesine imkan tanıyor.