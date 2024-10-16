Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi’nin 2025 Mali Yılı bütçesi, 2 milyar 11 milyon TL olarak kabul edildi.

Bandırma Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı 2’inci oturumu meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza başkanlığında yapılan toplantıda belediyenin 2025 yılı bütçesi belirlendi. Belediye ekipleri tarafından son 15 günde yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantının ilk oturumunda Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesine karar verilen 2025 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili komisyon raporu görüşüldü. 2024 yılında belirlenen 1 milyar 260 milyon liralık bütçe, 2025 yılında 2 milyar 11 milyon 413 bin 960 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

2025 yılı bütçesi ile ilgili konuşan Başkan Dursun Mirza, "Bandırma’da yapacağımız çok fazla iş var. Bu hizmetlerimiz için de bütçe lazım. Yeni kaynaklar ve belediyemizin imkanlarını değerlendirerek gelir oluşturmamız lazım. Biz gelirlerimizi sağlam tutup, elimizdeki kıt kaynakları doğru yerlere yönlendirebilirsek bütçemizi gerçekleştirebiliriz. Biz bunun çabasında olan bir belediye olacağız." dedi.

Oylamaya sunulan bütçe oy çokluğuyla bütçe kabul edildi.