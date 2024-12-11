Bandırma Belediyesi, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adımı daha hayata geçirdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile “Eğitim, Danışmanlık ve Hizmet Alımına Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Protokol, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ile Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza tarafından imzalandı. İşbirliğiyle, akademik ve yerel yönetim arasında koordinasyon sağlanarak kentin geleceğe hazırlanması hedefleniyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bandırma’nın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adımı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İsmail Boz ile birlikte ‘Eğitim, Danışmanlık ve Hizmet Alımına Yönelik İşbirliğini’ hayata geçirmek için protokolü imzaladık. Akademik ve yerel yönetim işbirliğiyle kentimizi geleceğe hazırlamak için birlikte çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.