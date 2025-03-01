Bandırma Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşların bir araya gelebileceği iftar ve etkinlik çadırını kurdu.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, hazırlıkları yerinde inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Mirza, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, "Sevgiyle hazırladığımız bu sofrada paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşayacağız." dedi.

Tüm vatandaşları iftar çadırına ve etkinliklere davet eden Mirza, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, sofraların bereketle dolmasını temenni etti.