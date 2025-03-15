Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda konteynerlerin konumlandırılmasına başlandı.

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Akçapınar, Yeni Ziraatli ve Eski Ziraatli mahallelerine yeni çöp konteynerleri yerleştirdi. Çevre temizliğini artırmak ve atık yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla başlatılan çalışma, planlamalar doğrultusunda diğer mahallelerde de devam edecek. Hasarlı konteynerler ise bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden kullanılacak.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, çevre temizliği konusundaki hassasiyetlerini vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizde ihtiyaçları tespit ederek hızla çözüme kavuşturuyoruz. Temiz ve yaşanabilir bir Bandırma için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.