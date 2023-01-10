Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yerel basın ve ulusal basın mensupları temsilcilerini Bandırma Belediyesi bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yerel basın ve ulusal basın mensupları temsilcilerini Bandırma Belediyesi bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yerel basın ve ulusal basın mensupları temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde akşam yemeğine Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Yağar, Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Fatma Sibel Salı Karabacak, Merve Polat, Aydilek Gönenç, hazır bulundu.

Yemekte konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun "Halkın gerçek ses ve iradesini özgürce yansıtabilmesi noktasında, yerel basının önemi çok büyüktür. Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazabilmelilerdir ancak maalesef ülkemizde bu sorumluluğa sahip gazeteciler iktidar eliyle çeşitli baskılara, tehditlere maruz kalabilmekte ve hatta hapis cezalarına çarptırılmaktadırlar" dedi.

Tosun “Halkın gerçek ses ve iradesini özgürce yansıtabilmesi noktasında, yerel basının önemi çok büyüktür. Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazabilmelilerdir ancak maalesef ülkemizde bu sorumluluğa sahip gazeteciler iktidar eliyle çeşitli baskılara, tehditlere maruz kalabilmekte ve hatta hapis cezalarına çarptırılmaktadırlar. Oysa ki Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özgür basının gerekliliğini birçok konuşmasında dile getirmiş, basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanması gerektiğini işaret etmiş ve basının millettin ortak sesi olduğunu vurgulamıştır. Bütün bu caydırıcı etmenlerin dışında, özelikle yerel basınımız ekonomik sorunlarla da baş etmeye çalışıyor. Ülkemizin sürüklendiği ekonomik çıkmazın içinde basın ve medya kuruluşlarımız da ayakta kalma mücadelesi veriyor. Biz yerel yönetim olarak sorunlarınızın farkındayız. Elimizden geldiği kadar yanınızda olmaya ve sizleri desteklemeye çalışıyoruz. Yerel basınımızı çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızla aramızda kuvvetli bir iletişim köprüsü kurduğunuzu biliyoruz. Proje ve çalışmalarımızın vatandaşlarımıza iletilebilmesine, aynı zamanda da vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yanıtlayabilmemize aracı oluyorsunuz. Haberlerinizi özenle takip ediyor, yapıcı eleştirilerinizi dikkate alıyor ve çözüm yolları buluyoruz. Aslında Bandırmamıza, basınımızla el ele, birlik ve beraberlik içinde hizmet etmiş oluyoruz. Sözlerimi noktalarken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle vefat eden basın mensuplarımızı ve basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Siz değerli basın mensuplarımızın özgürlüğün ve demokrasinin hâkim olduğu şartlarda ve maddi-manevi daha iyi koşullarda çalışabilmelerini temenni ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum” dedi.