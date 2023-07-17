Banaz ilçesinde yeni ve modern bir belediye sarayı inşası için inşaat çalışmaları başladı.

Banaz ilçemizde 1957 yılından bu yana hizmet veren ve artık ihtiyaca vermeyen belediye binasını karşısına yeni ve modern bir belediye binası için hafriyat çalışmalarına başlandı. Yeni belediye sarayının 12 ayda tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Banaz Belediyesi yetkililerinden alınan bilgilere göre yeni belediye hizmet binası 2 bin 800 metrekarelik bir inşaat alanına; bodrum kat + zemin kat + 1. Kat + 2. Kat olmak üzere toplam 4 kat olarak inşa edilecek.

Belediye Hizmet Binası bodrum katında, belediye arşivi, sığınaklar, tesisat odaları bulunuyor. Zemin katında 130 kişi kapasiteli nikah ve konferans salonu, vezneler ve birim müdürlükleri, diğer katlarda ise birim müdürlükleri ve meclis salonu bulunacak.

Mimari projesinin Eskişehir merkezli faaliyet gösteren Banazlı Mimar Güner Gültekin’in sahibi olduğu Sena Proje firması tarafından hazırlanan yeni hizmet binası tamamlandığında uzun yıllar hizmet verecek.