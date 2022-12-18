Uşak’ın Banaz ilçesi Belediye Başkanı Zafer Arpacı’nın annesi Hatice Arpacı dün hayatını kaybetti. Anne Arpacı, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Banaz ilçesinin Şehitler Camii’nde kılınan namazın ardından Hatice Arpacı ilçenin İslam Mezarlığı’na defnedildi. Düzenlenen cenaze töreninde Zafer Arpacı’yı Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı’nın vefat eden annesi Hatice Arpacı, öğle namazına müteakiben toprağa verildi.

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