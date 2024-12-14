Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden Doç. Leman Kalay, “Bana Kalanlar” adlı sergisini Adana’da açtı.

Adana Ressamlar Derneği’nde 100’e yakın parçadan oluşan bir Enstelasyon/Yerleştirme ile sergide yer aldı. Kalay, bugüne kadar gezdiği 50 ülkede çektiği fotoğrafların yanı sıra, farklı seramik kartpostalları da izleyenlerin beğenisine sundu.

Doç.Leman kalay eerginin açılışında yaptığı konuşmada, her yolculuğun, sadece bir yer değiştirme değil, aynı zamanda insanın kendi benliğiyle gerçekleştirdiği bir yüzleşme olduğunu ifade ederek, “’Bana Kalanlar’ sergisi, yalnız bir kadın olarak dünyanın 50’ye yakın köşesine yaptığım yolculukların bıraktığı fiziksel ve manevi izlerin bir ifadesidir. Bu sergi, hem geçmişin izlerini hem de yaşamın anlamını arayan bir çağrı niteliği taşımaktadır. Seyahat, sadece bir coğrafi hareket değil; korkuların ötesine geçmenin, keşfetmenin ve yaşamın özüne temas etmenin bir yoludur” dedi.

Kalay, “Serginin girişinde yer alan farklı boyutlardaki seramik kartpostallar, seyahatlerimden çektiğim fotoğraflarla dolu bir hafıza duvarı oluşturmaktadır. Ancak bu kartpostallar arasında dikkat çekici bir şekilde yer alan boş kartpostallar, izleyicilere bir davet niteliğindedir: "Eğer bana bir kartpostal yazsaydınız, ne derdiniz?" Bu basit ama derin soru, serginin interaktif boyutunu oluşturmakta ve izleyicilere kendi hikayelerini, duygularını ve hayallerini paylaşma fırsatı sunmaktadır. Kartpostallar, izleyici ile sanatçı arasında bir bağ kurarak, kişisel ve kolektif hafıza arasında bir diyalog başlatmaktadır” dedi.

Sanatçı Leman Kalay, serginin, hem kişisel bir hikâye hem de evrensel bir mesaj taşıdığını vurgulayarak, ”Yaşamın geçici olduğunu kabul etmek, her anın değerini bilmek ve korkuların ötesine geçerek özgürleşmek için bir davettir. ’Bana Kalanlar’, anılara dair bir sergi değil; yaşamın anlamına dair bir keşiftir” şeklinde konuştu.

Sergi saat 11.00-18.00 arası Adana Ressamlar Derneği’nde 19 Aralık 2024 tarihine kadar açık kalacak.