Karabük’te AR-GE çalışmaları dahilinde kurduğu makine ile geri dönüşümü olmayan plastiklerden ürünler üreterek çevre kirliliğinin önüne geçen Ahmet Balyemez, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ve İTO bünyesinde yeni ofis açtıklarını duyurdu.

Karabük’te AR-GE çalışmaları dahilinde kurduğu makine ile geri dönüşümü olmayan plastiklerden ürünler üreterek çevre kirliliğinin önüne geçen Ahmet Balyemez, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ve İTO bünyesinde yeni ofis açtıklarını duyurdu.

İlkokul mezunu Ahmet Balyemez, Karabük Üniversitesi TEKNOKENT’te yaptığı çalışmalar sonunda kendi ürettiği yerli ve milli makineyle plastik atıkları ülke ekonomisine geri kazandırıyor. BTM ve İTO bünyesinde Balyemez A.Ş. olarak yeni ofis açtıklarını duyuran Balyemez, “Makine, kimya ve çevre alanında yaptığımız çalışmalar çevre kirliliğin çözüm üretirken ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu soruna çözümlere üretmeye çalışırken tasarladığımız makineler ‘sürdürülebilir kalkınma’ ve ‘döngüsel ekonomi’ hedeflerini desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

Balyemez, yeni ekip ve farklı projelerle çalışmalarına yeni ofislerinde başlamanın heyecanı içinde olduklarını aktardı.