Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Karlık kırsal mahallesi yakınlarına Altınordu Madencilik tarafından altın ve gümüş cevher işleme tesisi projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) halk toplantısı yapıldı. Balya sakinlerinin ilgi gösterdiği toplantıda yöre halkı, altın ve gümüş çıkartılacak tesis için aklındaki soruları sorarken, ÇED sürecini yürüten firma yetkilileri sorulara cevap verdi.

Balya ilçesine bağlı kırsal Karlık Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya Altınordu Madencilik firma yetkililerinin yanı sıra ÇED sürecini yürüten firmanın sorumluları katıldı. Balya ve çevresindeki kırsal mahallelerden gelen yaklaşık 250 kişilik gruba ilk olarak maden firmasının yapacağı hizmetler aktarıldı. Toplantıyı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri de izlerken, yöre sakinlerinin soru sormasına imkan tanındı. Doğaya verilecek zarardan, hayvan otlak alanlarına kadar onlarca soru soran vatandaşlara, çevre firması yetkilileri de cevap verdi.