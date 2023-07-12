Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde virajı alamayan kamyon devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.
Kaza, Ikgaz ilçesi Ankara-Kastamonu karayolu Ilgaz 15 Temmuz Şehitleri Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenemeyen 18 AE 182 plakalı balya yüklü kamyon kavşakta virajı alamayarak devrildi. Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.