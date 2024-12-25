Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, 2025 yılı için açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, yapılan zammın yetersiz olduğunu, ekonomik şartlara uyumlu bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu. Asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu ileri süren Baltalık, "Asgari ücretliye yapılan bu zam, ne artan kira bedellerine ne de gıda fiyatlarına yetişiyor. Halkımız her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Memleket Partisi olarak biz, emekçinin alın terinin karşılığını almasını savunuyoruz. Hükümetin gerçekçi bir ekonomi politikası ile hareket etmesi gerekiyor. Belirlenen asgari ücretin çalışanların yaşam standartlarını yükseltecek düzeyde olması gerekir. Vatandaşların dayanışma içinde olması için gerekli ekonomik düzeyde de olması gerekir" ifadelerini kullandı.