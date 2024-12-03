Denizli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları kortejle başladı. “Engelsiz bir dünya” sloganıyla gökyüzüne balon bırakılan kortejin ardından düzenlenen programda engelli öğrencilerin performans gösterileri büyük beğeni topladı.

Denizli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli programlarla kutlandı. Kutlama programlarına, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, davetliler, vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşları ve özel eğitim kurumları öğrencileri katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu. İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerinin işaret dili ile eşlik ettiği İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam basın açıklaması yaptı.

“Engelsiz bir dünya” sloganıyla gökyüzüne balon bırakıldı

Engelliler Meclisi Başkanı Çam, bu özel günün engellilik konusunda farkındalık oluşturma, engelli bireylerin haklarını hatırlatma ve toplumun bir parçası olduklarını daha güçlü bir şekilde hissettirme fırsatı sunduğunu söyledi. Çam, “Engellilik, yalnızca bir bireyin yaşadığı fiziksel veya zihinsel bir durum değildir. Aynı zamanda toplum olarak hepimizin sorumluluğunda olan bir konudur. Çünkü gerçek engel, bireylerin farklılıklarına duyarsız kalmak, fırsat eşitliğini sağlamakta yetersiz olmak ve empati kurmaktan uzak durmaktır” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından, farkındalık oluşturma adına “Engelsiz bir dünya” sloganıyla gökyüzüne balon bırakıldı. Etkinlik, Çamlık Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu Bando Takımı eşliğinde Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’na kadar düzenlenen kortej ile devam etti. Renkli görüntülere sahne olan kortejin ardından Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda bir program düzenlendi.

Engelsiz bir Denizli için

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu buradaki yaptığı açılış konuşmasında programa katılan başta engelli aileleri olmak üzere herkese teşekkür ederek, “Engellerin olmadığı, beraber mutlu ve huzurlu yaşayabildiğimiz bir Denizli hayalimiz var. Bu yolculuğun içinde elimizden gelen her şeyi yapacağımıza dair şüpheniz olmasın. Bu şehri keyifli ve güzel hale hep birlikte getirelim. Bu anlamda üstümüze ne düşüyorsa sizlerle birlikte bunu yapmaya da hazırız. Bu güzel etkinlik için de bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, “Toplumların huzuru ve mutluluğu tüm bireylerin doğuştan sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleri ile mümkündür. Engelli bireylerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek, güçlendirecektir” diye konuştu.

Öğrencilerden muhteşem gösteri

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam ve öğrenciler, Vali Coşkun ve Başkan Çavuşoğlu’na çiçek takdim etti. Daha sonra özel eğitim okulu, sivil toplum kuruluşları ve özel engelli bakım merkezleri öğrencilerinin gösterileri izlendi. Mehter takımı, dans ve şarkı gibi farklı gösterilerle muhteşem bir performans sergileyen öğrenciler uzun süre alkışlandı.