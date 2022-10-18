Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonunun sert iniş yapması nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 İspanyol turistin kimliği belli oldu.

Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonunun sert iniş yapması nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 İspanyol turistin kimliği belli oldu.

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Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada İspanyol uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralı turistler hastanede tedavi altına alınırken, ölen turistlerin de kimlikleri belli oldu. Balon kazasında; 62 yaşındaki Maria Christiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana hayatını kaybetti.