Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) Erdek Cumhuriyet Meydanı’nda Sanat Sergisi açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) Erdek Cumhuriyet Meydanı’nda Sanat Sergisi açtı.

Hobileri mesleğe dönüştürerek vatandaşlara istihdam olanakları sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK), yepyeni vizyonuyla yoluna güçlenerek devam ediyor.

Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Karşıyaka Mahallesi ile diğer ilçelerde açılan BALMEK kursiyerleri tarafından 1 yıl boyunca hazırlanan, Balıkesir Pullusu, Dikiş Nakış Kursu, Kâğıt Rölyef Kursu, Takı Tasarım Kursu, Tel Kırma Kursu, Tel Sarma, Kırkyama, Ahşap Boyama, Resim, Ebru, Seramik ve Turistik Eşya ve Aksesuar kurslarında kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler sergide gösterime sunuldu.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve eşi kurulan stantları tek tek ziyaret ederek kursiyerlerin yapmış oldukları ürünleri titizlikle inceleyip bilgi aldı. Kaymakam Atasoy, sergi alanında yaptığı açıklamada “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları atölye çalışmaları ve ürün sergisini eşim ile birlikte ziyaret ettik. Sergideki eserler kültürel değerlerimizi hayatta tutmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve hanelere gelir getirme noktasında çok güzel çalışmaları yerinde gördük” dedi.