Ballkani idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

Teknik Direktör Ilir Daja ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Ballkani, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

Ballkani, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için bugün özel uçakla Sivas’a geldi. Kosova ekibi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Kosova temsilcisi Ballkani, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

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