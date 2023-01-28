Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araçta sıkışan talihsiz sürücü 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılabildi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araçta sıkışan talihsiz sürücü 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılabildi.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı - B.Karıştıran Karayolu üzeri Ballıhoca Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı’dan B.Karıştıran yönüne doğru seyir halinde bulunan M.M.T. sevk ve idaresindeki 34 EFN 315 plakalı kapalı kasa ticari kamyon, hafif yağışlardan ötürü zeminin de kayganlaşmasıyla bir anda yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü M.M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan S.H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet, TREDAŞ, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan S.H. olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edilirken, sıkışan sürücü M.M.T. için itfaiye ve UMKE ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu araçtan yaralı olarak çıkarılan talihsiz sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Araç kullanılamaz hale gelirken, tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.