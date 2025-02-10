Aydın’ın Efeler ilçesinde alkolün etkisiyle balkona çıkarak havaya ateş eden şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Emirdoğan Mahallesi’nde ikamet eden H.K isimli şüpheli şahsın alkolün etkisi ile balkondan silah ile ateş ettiği tespit edildi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin balkonunda ve bahçesinde yapılan kontrolde boş kartuşlar ele geçirilerek yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.