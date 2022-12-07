Malatya’da 5’inci kattaki evinin balkonunda düşen 60 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Malatya’da 5’inci kattaki evinin balkonunda düşen 60 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, 13.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşkonaklar Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 5’inci katında yaşayan alzehimer hastası 60 yaşındaki M.K. bir anda dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Durumun fark edilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.