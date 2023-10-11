Adana’da 12 yaşındaki çocuk 13’üncü kattaki evlerinin balkonunda aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ege Erdem P. (12) dengesini yitirerek evlerinin balkonundan aşağı düştü. Sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğunu öldüğünü belirledi.
Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Ege Erdem’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.