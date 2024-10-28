Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evin balkonunda yanan koltuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi 2014 sokaktaki bir apartmanın üçüncü katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin balkonunda bulunan koltuk henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle evin balkonunda küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.