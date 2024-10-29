Sakarya’nın Serdivan ilçesinde apartmanın ikinci katında bulunan evin balkonundaki piknik tüpü patladı. Patlama neticesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Beşköprü Mahallesi 3165. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katının balkonunda bulunan evin balkonundaki piknik tüpü patladı. Patlama sesini duyarak korku ile dışarıya çıkan ev halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince patlama neticesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği konuya ilişkin inceleme başlatıldı.