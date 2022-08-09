Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da faaliyet gösteren Feride Yufka’nın sahibi Feride Çıldıroğlu’nun eşi Turhan Çıldıroğlu, dün akşam saatlerinde işten çıkarak İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan evine geldi. Evinin balkonunda oturduğu sırada aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen 42 yaşındaki Turhan Çıldıroğlu, hayatını kaybetti.

Kastamonu’da İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde evinin balkonunda oturduğu sırada aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen şahıs, hayatını kaybetti.

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