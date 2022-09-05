Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ikamet eden 30 yaşındaki Halit Buğra Yiğit’in kendi evinin balkonda ölü bulunmasının ardından evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Halit Buğra Yiğit’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ikamet eden 30 yaşındaki Halit Buğra Yiğit’in kendi evinin balkonda ölü bulunmasının ardından evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Halit Buğra Yiğit’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Halit Buğra Yiğit balkonda ölü bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi hastane morgundan alınan 30 yaşındaki genç için evinin önünde cenaze töreni gerçekleştirildi. İlk olarak evinin önünde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi ve ardından helallik alındı. Yiğit’in cenazesi daha sonra Merkez Site Camii’ne getirildi.

Cenaze namazın öncesinde Halit Buğra Yiğit’in annesi oğlunun tabutuna sarılarak; ’Aslan oğlumu kaybettim’ diye feryat ederek gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Yiğit ise aynı acıyı paylaştı. Hayatını kaybeden Halit Buğra Yiğit, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliköy köyündeki aile mezarlığına defnedildi.