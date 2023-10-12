Elazığ’da bir evin balkonunda mahsur kalan kedi, HAYDİ ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Nailbey Mahallesi Bahçeli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın son katındaki evde kimsenin bulunmadığı bir dairenin balkonunda 2 gündür kedi sesi duyan alt komşuları durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekibine bildirdi. Olay yerine gelen HAYDİ ekibi, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi. Ekipler, balkona itfaiye aracının merdiveniyle ulaşarak kediyi kurtardı.

Kurtarılan kedi, HAYDİ tarafından mama ile beslendikten sonra Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevine götürüldü.