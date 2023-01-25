Antalya’da 3 katlı apartmanın çatı katının balkonunda çıkan yangında boş piknik tüpü patladı. Yangın kısa surede söndürülürken, patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü.

Antalya’da 3 katlı apartmanın çatı katının balkonunda çıkan yangında boş piknik tüpü patladı. Yangın kısa surede söndürülürken, patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 755 sokak üzerinde 3 katlı dairenin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın balkonundan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Balkonda bulunan malzemelerin tutuşması ile yangın bir anda tüm balkonu sardı. Bu sırada balkonda bulunan bir boş piknik tüpünün de patladığı ifade edildi.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiven yardımı ile ulaşması ile kısa surede söndürüldü. Balkon ise siyah örtüye burundu. Yapılan ilk incelemede yangına balkona sobadan çıkarılan közlerin neden olduğu üzerinde duruluyor. Çıkış nedeni polis ve itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrası netlik kazacak.

Diğer taraftan yangın anında patlama sesini duyan mahalle halkı adeta sokağa akın etti. Çok sayıda kişinin meraklı gözlerle olup biteni izlediği görüldü.

"Güçlü bir patlama duyduk"

Yangında patlama sesini duyarak dışarı çıkan Periz At, “Ben yangın anını görmedim. Evdeydim. Güçlü bir patlama duyduk. Ev bile sallandı. Sonradan dumanlar çıktı. Komşumuzun eviydi” sözlerine yer verdi.

Patlama sesi ile inşaattan koşarak olay yerine gelen bir başka kişi ise, “İnşaatta çalışıyordum. Aniden bir patlama duydum, geldik tüp patlamış” dedi.