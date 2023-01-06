Antalya’nın Alanya ilçesinde balkonda fenalaşan komşularını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla daireye girdi. İtfaiyenin kurtardığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde balkonda fenalaşan komşularını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla daireye girdi. İtfaiyenin kurtardığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan ismi öğrenilemeyen Alman uyruklu kadın 4. kattaki dairesinin balkonunda baygınlık geçirdi. Balkonda hareketsiz yatan kadını gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Defalarca çalınan kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla daire girdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması üzerine sağlık ekipleri kadına ilk müdahalede bulundu. Çeşitli rahatsızlıkları olduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.