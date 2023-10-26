Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 katlı binanın 1’inci katının balkonunda yanan paspas, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Liseler Mahallesi Irmak Caddesi Ceylan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairenin balkonundan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, dairenin balkon kısmına merdiven dayayarak büyümek üzere yangına müdahale etti.

Yangın sonrası polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.