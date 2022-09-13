Aydın’ın Efeler ilçesinde genellikle eski yapıların fazla olduğu mahallelerde çatı, pencere önü ve balkonlarda gelişi güzel konulan çiçek saksıları tehlike saçıyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde genellikle eski yapıların fazla olduğu mahallelerde çatı, pencere önü ve balkonlarda gelişi güzel konulan çiçek saksıları tehlike saçıyor.

Vatandaşların evlerini ve sokakların güzelleştirmek amacıyla pencerenin önlerine ve balkonlarına gelişi güzel koydukları çok sayıda çiçek saksısı tehlike oluşturuyor. Apartmanlarda oturan bazı vatandaşların bazen hiçbir güvenlik önlemi olmadan metrelerce yükseklikteki pencere ve balkon kenarlarına sıraladıkları içlerinde rengarenk çiçeklerin bulunduğu plastik veya toprak saksılar apartman önlerine oyun oynayan çocuklar ve sokaktan geçen vatandaşlar için tehlike saçıyor. Tehlikenin farkına varılmasını isteyen vatandaşlar, "Bu sadece Aydın’ın değil tüm Türkiye’nin sorunu. Özellikle eski yapılarda bu olay çok fazla. İnsanlar elbette kötü niyetle bir şey yapmıyorlar fakat bu saksılar çok tehlikeli. Herhangi birinin üzerine düşmesi durumunda ölümle bile sonuçlanabilir. Her gün altından onlarca yüzlerce hatta binlerce insanın gelip geçtiği yerler var. Bu konu önem arz ediyor" diye konuştular.