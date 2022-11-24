Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emirhan Balkaya Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı’nda (ENTECH) yeni teknolojiler hakkında bilgiler aldı.

Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emirhan Balkaya Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı’nda (ENTECH) yeni teknolojiler hakkında bilgiler aldı.

Balkaya, Türkiye’nin çevre teknolojileri ve sıfır atık alanında gerçekleştirilen tek fuarına belediyenin çevre mühendisleri Nil Kaya ve Gülhatun Oğuz ile katıldı. Balkaya, Yalova Belediyesi’nin en yeni müdürlüklerinden biri olarak yeni teknolojileri belediyeye entegre edebilmek için fuarda yenilikleri takip ettiklerini belirterek, “Birçok konuda pilot il olan şehrimizi, sıfır atık konusunda da lider iller konumuna yükseltebilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeni teknolojileri ve bu konuda yapılabilecek çalışmaları da yakından takip edip belediyemize entegrasyonunu yapmak istiyoruz. Bu sebeple fuarlar bizler için önem arz ediyor. Her yeni çalışmanın takipçisiyiz” dedi.

Fuar, Türkiye’nin en önemli analiz, arıtma, araştırma ve eğitim, atık, depolama, enerji, geri dönüşüm, hava kirliliği, su, temizlik ve yüzey çalışmaları alanlarından hizmet veren yüzlerce katılımcıyı, yerli ve yabancı binlerce alıcıyla buluşturuyor.