Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetimi, Ekonomist Murat Sağman’ı ağırladı.BURSA (İGFA) - BALKANTÜRKSİAD üyelerine ‘Küresel Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi Bundan Sonra Nereye?’ başlıklı bir sunum yapan Murat Sağman, global ekonomideki gelişmelerden enflasyona döviz kurundan faiz oranlarına kadar değerlendirmelerde bulundu.

BALKANTÜRK Akademi Başkanı Op. Dr. Fatma Akalp’in açılış konuşmasının ardından söz alan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili İskender İskenderoğlu da, faaliyetleri ve Bursa, Türkiye ekonomisine katkı sunan çalışmaları ile örnek olan BALKANTÜRKSİAD’ın üyelerini farklı konularda bilgilendiren çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda yaptığı sunumda Türkiye’de ve dünyadaki ekonomik gelişmeler hakkında bilgiler veren Ekonomist Murat Sağman, Türkiye ekonomisini dünyadaki gelişmelerden ayrı düşünmemek gerektiğini belirtirken, dünyada jeopolitik risklerin devam ettiğini ve siyasi tansiyonun yükselmeye başladığını, ABD Merkez Bankası (FED) ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimine devam edeceğini, 2025’te stagflasyonun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yakın coğrafyadaki savaşlar ve gerginlikle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan seçimlerin yeni dönemde ekonominin tüm unsurlarını yakından ilgilendirdiğini ifade eden Murat Sağman, “Gidişat içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamın süreceğini gösteriyor ancak dünyada oluşan yeni ekonomik düzene ayak uydurmaya yönelik hamleler ileriye dönük olarak yaşanan resesyona karşı önlem olacaktır. Türkiye üretken bir ülke. Siz değerli iş insanlarının, sanayicilerimizin ve iş dünyası temsilcilerimizin her zaman olduğu gibi gayretli çalışmaları ile karar vericilerin doğru hamleleri sayesinde bu zorlu sürecin atlatılacağına inanıyoruz” dedi.

Program, soru-cevap bölümü ile devam etti ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Programın ardından BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, Ekonomist Murat Sağman’a günün anısına hediye takdiminde bulundu.