Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin AKM’de düzenlediği ve Sakarya’da yoğun olarak bulunan Balkan Göçmenleri’nin ilgisini çeken programda, "Prekaz: Balkalardan Göç Hikayesi" isimli kitabın yazarı İbrahim Selamet göçü anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin AKM’de düzenlediği ve Sakarya’da yoğun olarak bulunan Balkan Göçmenleri’nin ilgisini çeken programda, "Prekaz: Balkalardan Göç Hikayesi" isimli kitabın yazarı İbrahim Selamet göçü anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat dolu programlarına devam ediyor. Dolu dolu geçen bir Ağustos takviminin ardından yine sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Ekim programına geçildi. Etkinlikler, AKM’de düzenlenen "Prekaz: Bakanlardan Göç Hikayesi" kitabına dair konferansla devam etti. Balkan ülkelerinden Türkiye’ye göçü konu alan kitabın serüveni bu programda konuşuldu.

Kitabın yazarı İbrahim Selamet, tarihin önemli noktalarına temas ettiği konuşmasında "Balkan Göçü" konusunda dikkat çekici bilgiler verdi. Etkinliğe, özellikle Sakarya’da yaşayan göçmenler yoğun bir ilgi gösterdi. Anlatımdan sonra ise soru cevap yapıldı. Balkan ülkesi Kosova’dan göç eden bir ailenin çocuğu olan ve Sakarya’da yaşayan yazar İbrahim Selamet, Balkan kültürünün yaşatılması geleceğe aktarılması konusunda önemli notlar paylaştı. Uzun yıllar devam eden ve Türkiye’de kültür mozaiğinin genişlemesinde önemli bir rol oynayan Balkan Göçü’nün dönüştüğü hikayeyi konu alan yazarın kitabı ise imzalı şekilde katılımcılara hediye edildi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nden yapılan açıklamada, "70’ten farklı milletten insanın yaşadığı cennet şehir Sakarya’nın tarihini anlatan ve hikayesini konu alan etkinliklerimizin sonuncusu Balkan Göç Hikayesi konferansımıza yoğun katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelecek programlarda sanat ve kültür sevgisini içinde barındıran tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" denildi.