Edirne’nin Uzunköprü İlçesinde beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehirin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Edirne’nin Uzunköprü İlçesinde beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehirin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Belediye ekipleri de kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda, ara sokaklarda ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenirken yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.