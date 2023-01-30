Edirne’nin Balkan köyleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Şehir merkezinde de başlayan kar yağışı vatandaşları mutlu etti.

Edirne’nin Balkan köyleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Şehir merkezinde de başlayan kar yağışı vatandaşları mutlu etti.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Hamzabeyli köyü, kar yağışı sebebiyle kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Edirne’de şehir merkezinde de başlayan kar yağışı, vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı. Edirneli vatandaşlardan Hüseyin Şenti, "Uzun zamandır böyle bir kar yağışı bekliyorduk. Kurak geçen bir dönem yaşadık. Kar yağışı çok iyi oldu, inşallah uzun süreli devam eder. Selimiye Camii’nin çevresinde de kar yağışıyla birlikte güzel görüntü oluştu. İnşallah daha fazla yağar ve bu güzellik daha da perçinleşir" dedi.

Kar yağışının kendilerini sevindirdiğini ifade edin Ahmet Ekşi, "Kar yağışını gördüğümde çok mutlu oldum. Kurak bir mevsimin ardından yılın ilk karını görmek sevindirici oldu. Gerek Trakya bölgesinde gerekse Anadolu bölgesinde kar yağışı olması bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Mutluluğunu dile getiren Turan Şallı ise, "Selimiye Camii çevresinde muhteşem kar tanelerini görmek psikolojimizi olumlu etkiledi. Eskisi kadar pek görünmez olan kar yağışını bugün görmek çok mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Hamdi Ada, "Kar yağışı bizim bayramımız oldu. Uzun süredir kar yüzü görmedik, inşallah devam eder. Çiftçiler için daha kar yağışına çok ihtiyacı var" şeklinde konuştu.