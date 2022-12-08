Şampiyonada madalya kazanan İzmirli sporcular şöyle:

Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası’na 10 farklı ülkeden 446 sporcu katıldı. Bu zorlu turnuvaya İzmirli sporcular damga vurdu.

Arnavutluk’ta düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden İzmirli sporcular turnuvaya damga vurdu.

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