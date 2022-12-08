Arnavutluk’ta düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden İzmirli sporcular turnuvaya damga vurdu.
Arnavutluk’ta düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden İzmirli sporcular turnuvaya damga vurdu.
Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası’na 10 farklı ülkeden 446 sporcu katıldı. Bu zorlu turnuvaya İzmirli sporcular damga vurdu.
Şampiyonada madalya kazanan İzmirli sporcular şöyle:
Zehra Gürbüz-Genç Bayanlar 46 Kg Birinci
Bekir Osmanoğlu-Genç Erkekler 47 Kg Birinci
Furkan Aydın-Genç Erkekler 51 Kg Birinci
Mehmet Efe Özdemir Genç Erkekler +78 Kg Birinci
Muhammet Ali Akar-Genç Erkekler 47 Kg İkinci
Arda Samet Eroğlu-Yıldız Erkekler +65 Kg İkinci
Ege Şaşmaztin-Genç Erkekler 73 Kg Üçüncü
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