Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası’na 9 sporcuyla katılan Şavkar Cimnastik Spor Kulübü, 12-14 yaş grubunda Türk milli takımı olarak birincilik başarısı gösterdi. Şavkar Cimnastik Spor Kulübü, yeni şampiyonalara yoğun bir antrenman temposunda hazırlanırken, milli sporcular ve antrenörler başarının sırrını paylaştı. Minik sporculara, dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak da deneyimlerini aktarıyor.

Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası’na 9 sporcuyla katılan Şavkar Cimnastik Spor Kulübü, 12-14 yaş grubunda Türk milli takımı olarak birincilik başarısı gösterdi. Şavkar Cimnastik Spor Kulübü, yeni şampiyonalara yoğun bir antrenman temposunda hazırlanırken, milli sporcular ve antrenörler başarının sırrını paylaştı. Minik sporculara, dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak da deneyimlerini aktarıyor.

İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası’na Şavkar Cimnastik Spor Kulübü damga vurdu. Şampiyonanın 12-14 yaş grubunda; İlay Hamarat, Çiçek Öz ve Benan Yeşilyurt grup kategorisinde Balkan ikincisi oldu. Aynı şekilde Deniz Öztürk, Zeynep İyitürk de çift kategorisinde Balkan ikinciliğini elde etti. Sporcular bu kategoride, Türk milli takımını birinciliğe taşıdı ve büyük başarı yakaladı.

Minik sporcular, bu başarıyla yılmadı, duraksamadı ve yeni müsabakalar içinde şimdiden çalışmalara başladı. Milli takımı birinciliğe taşıyan sporcular, bu başarısının sırrını yoğun bir antrenman yapmalarıyla özetledi.

İbrahim Çolak: "Çocuklara çok güzel bir motivasyon oldu"

2019’daki Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu İbrahim Çolak da, miniklere deneyimlerini aktarıyor.

Çolak, “Biz artistik cimnastikte 2019’da bir dünya şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği kazanmıştık. Ondan sonra gördüm ki birçok sporcuda sadece cimnastik değil, farklı spor branşlarında çocuklara çok güzel bir motivasyonu oldu. Onların belki de ufkunu açtık. Onlarda bunu biz de başarabiliriz diye inanmaya başladılar. Daha az sıkı ve daha inançlı bir şekilde çalışmalara başladılar” ifadelerini kullandı.

Elif Sadıkoğlu: “Her gün çift antrenmanla beraber 9 saat idman yaptık”

Mutlu olduklarını ve çok çalıştıklarını dile getiren sporculardan Elif Sadıkoğlu, “Bunun için çok emek harcadık. Emeğimizi karşılamak hislerimizi çok mutlu etti. Hedefim çok var. Önce Avrupa şampiyonasına, sonra dünya şampiyonasına katılmak. Her gün buraya gelerek çift antrenmanla beraber 9 saat idman yaptık. Sakatlıklarımız oldu, onları tedavi etmeye çalıştık. Kilo kontrolü falan çok karışık bir dönemdi bizim için. Bu branşta 18 yaşına kadar devam etmek istiyorum. 18 yaşında dünya şampiyonu olmak istiyorum” dedi.

Antrenör Ayşıl Karasu: “Çok güzel bir gururdu”

Haftanın 6 günü en az 4 saatlik antrenmanla çalıştıklarını dile getiren antrenör Ayşıl Karasu da, “Balkan yarışmasından geldik. Çok güzel bir yarışmaydı bizim için. Hem beşli kategorisinde Balkan şampiyonasında 2’nci olduk hem de çiftler kategorisinde 12-14 yaş grubunda 2’nci olduk. Aynı zamanda ilk günde takım olarak 12-14 yaş bizim sporcularımızın yarıştığı yaş kategorisinde Balkan şampiyonu olduk. Çok güzel bir gururdu. Antrenman saatlerimiz ve günlerimiz zaten çok yoğun haftada 6 gün en az 4 saat çalışıyoruz. Çocukların dersleriyle birlikte aynı anda götürmesi gerekiyor. Çok daha yoğun ve yıpratıcı; ama sonrasında o madalyayı görmek ya da o podyuma çıkıyor olmak bir noktada her şeyi karşılıyor. Çocuklar adına da çok güzel; çünkü bu kadar küçük yaşta çok kalabalık bir ortama çıkıp çok güzel bir şey inşa ediyorlar ve bu inşa ettikleri şey onlara müthiş bir özgüven sağlıyor” diye konuştu.

Derece yaptıkları için büyük sevinç yaşadığını dile getiren Elif Sezen ise şöyle devam etti:

“O an çok güzel bir duyguydu, o duygu tarif edilemez aslında ama daha iyisi de olabilirdi. Bu da çok güzel bir şey. Çok mutlu olduk biz çok heyecanlandık. Hedefim tabi dünya şampiyonasına gitmek. Öncelikle dünya şampiyonasına gidip derece elde etmek.”