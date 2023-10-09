Binlerce Balkan Türkü’nü buluşturan Yıldırım Balkan Panayırı, sona erdi.

Yıldırım Belediyesi ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) ile birlikte organize ettiği Balkan Panayırı sona erdi. Yöresel lezzet çadırları, alışveriş butikleri, lunapark ve çocuk oyun gruplarının da yer aldığı panayıra on binlerce kişi ziyaret etti. Panayırın ilk gününde Balkan müziğinin önemli isimlerinden Rumelili Ayhan Efe, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Panayırı ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın aynı zamanda bir Balkan şehri olduğunu ifade etti. Başkan Yılmaz, “Türkiye’nin farklı şehirlerinden insanlarımız çalışmak için Yıldırım’a gelirken, Bosna’da, Yunanistan’da Bulgaristan’da, zulümden, baskıdan kaçan insanlarımız için adeta bir sığınak olmuştur Göçlerle kültürlerin harmanlanması ile oluşan bu durum bugün bizim en büyük zenginliğimiz ve gücümüz olmuştur. Bizim bedenimiz Yıldırım’da ise de ruhumuz, gönlümüz, Saraybosna’da Üsküp’te, Gümülcine’de, Kırcaali’de, Karabağ’dadır. Oradaki insanlarımız rahat ve mutlu ise biz burada huzur içerisinde olabiliriz. İşte bu birlik ve beraberliğimizin bir yansıması olarak bugün Türkiye’mizin ve Bursa’mızın en önemli ve etkin STK’larından bal-göç ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe hoş geldiniz safa geldiniz” dedi.

Etkinlik, yöresel balkan sanatçısı Fiki’nin konseri ile sona erdi.