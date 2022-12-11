Denizli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (DEN-GÖÇ-DER) geleneksel kahvaltı etkinliği, pandemi dolayısıyla verilen 2 yılın ardından yeniden düzenlendi.

Denizli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (DEN-GÖÇ-DER) geleneksel kahvaltı etkinliği, pandemi dolayısıyla verilen 2 yılın ardından yeniden düzenlendi.

Balkan göçmenlerini bir araya getirmek, örf, adet ve ananeleri yaşatmak, birlik ve beraberliği sürdürmek için 2007 yılında kurulan ve bugüne kadar önemli etkinliklere imza atan DEN-GÖÇ-DER, her yıl Aralık ayında geleneksel olarak düzenlediği kahvaltı etkinliğinin 13.’sünü Merkezefendi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonunda gerçekleştirdi. Pandemi dolayısıyla 2020 ve 2021 yıllarında ara verilen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, DEN-GÖÇ-DER Başkanı Ahmet Çalışkan, dernek yönetimi ve çok sayıda Balkan göçmeni dernek üyesi katıldı.

Etkinlikte konuşan DEN-GÖÇ-DER Başkanı Ahmet Çalışkan, Balkan göçmenlerini bir araya getirme amacını taşıyan derneğin her gün biraz daha büyüyerek hedefine ulaşmayı sürdürdüğünü ifade etti. Protokol üyeleri de yaptıkları konuşmalarda, muhacirlerin göç ettikleri yerlere büyük katkılar verdiklerini söylediler.

Balkan türküleri eşliğinde sunulan slayt gösterisi ile son bulan etkinliğe katılanlar, uzun süre sohbet etme imkanı da buldular.