Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Balkan Gençlik Okulu’nun bu yılki kapanış programı ve program çerçevesindeki Balkan Gençlik Zirvesi Bursa’da gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Balkan Gençlik Okulu’nun bu yılki kapanış programı ve program çerçevesindeki Balkan Gençlik Zirvesi Bursa’da gerçekleştirildi.

YTB’nin Balkan ülkelerinde yaşayan gençlerin kültürel ve sosyal yönden gelişmeleri için her yıl düzenlediği Balkan Gençlik Okulunun beşincisi tamamlandı. Balkan Gençlik Okulunun 5.’sinin kapanış programı ve program çerçevesinde Balkan Gençlik Zirvesi 2022 Bursa’da bir otelde yapıldı. Bu yıl Balkan Gençlik Okulunda 594 genç, tarih kültür ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda eğitimler aldı.

Beraber bir gelecek kurma noktasında aynı coğrafyanın çocuklarının birbirlerini iyi tanıması gerektiğine dikkat çeken YTB Başkanı Abdullah Eren, “Boşnak, Makedon, Arnavut kardeşlerimizle yaptığımız programlarda, birbirimize baktığımızda birbirimizi çok tanımadığımızı müşahede ettik. Her ne kadar Türkiye bu konuda büyük adımlar atmış olsa da son 15 yılda atılan adımlar tabii öncekilerden çok daha büyük oldu. Ne zaman bizleri ziyaret etseler veya görüşsek diyorum ki Türkiye’de çok Balkan Derneği var, sayısının artması lazım ama bizim Balkanlar’da, Balkan derneklerine de ihtiyacımız var. Çünkü Batı Trakyalı bir kardeşimizle Sofya’daki Filibe’deki bir kardeşimiz, Üsküp’teki bir kardeşimizle Prizren’deki kardeşimiz, Saraybosna’daki bir kardeşimizle Tiran’daki bir kardeşimiz birbirini tam tanımayabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Zihin dünyalarımızı birbirine yakınlaştırmaya çalışıyoruz”

Eren, Balkanlar’da yaşayan Türkler arasında dil farkının olmadığını, konuşmaları ve giyimlerinin aynı olduğunu söyledi. Balkan gençlik okulu ile gençlerin zihin dünyalarını birbirine yakınlaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Eren, “Zihin dünyalarımızı birbirine yakınlaştırmaya çalışıyoruz. ’Balkan Gençlik Okulu’nu bana iki cümleyle özetle derseniz ben ’Balkanlar’daki gençlerin anlam dünyalarını birbirlerine yakınlaştırmak’ derim. İşte o yüzden biz 7 ülkede 14 dernekle 594 kardeşimizle Balkan Gençlik Okulunu yaptık. Balkan Gençlik Zirvesi’ni gelecek yıl Balkanlar’da düzenlemeyi planlıyoruz. Sadece Bursa’da bugüne kadar 4 binden fazla Balkanlar’dan Türkiye burslusu öğrenciyi 10 yılda biz ağırladık” diye konuştu.

10 yılda YTB olarak Balkanlar’da 10 binden fazla öğrenciye burs sağladıklarını kaydeden Eren, “Şu an Bursa’da da 800’den fazla Balkanlar’dan öğrencimiz eğitim alıyor. Bursa’daki üniversitelere de bu yıl 250’den fazla öğrencimizi burslu olarak yerleştirdik. Balkan Gençlik Okulunda bu sene 5’inci yılımız. 5 yılda Balkanlar’da 3 binden fazla gencimizi bu akademilere dahil ettik. Bu akademiler çerçevesinde alınan eğitimlerle yüksek lisans ya da doktoraya da bu kardeşlerimizin içinden başarılı arkadaşlarımızı Türkiye’ye getireceğiz.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da katılımcılara hitap ettiği etkinlikte, programlarda emeği geçen dernek temsilcilerine plaket takdim edildi.