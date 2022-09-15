Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Balkan Gençlik Okulu’nun bu yılki kapanış programı ve program çerçevesindeki Balkan Gençlik Zirvesi, 17 Eylül’de Bursa’da gerçekleştirilecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Balkan Gençlik Okulu’nun bu yılki kapanış programı ve program çerçevesindeki Balkan Gençlik Zirvesi, 17 Eylül’de Bursa’da gerçekleştirilecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından her yıl Balkanlar’ın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerin zihin ile anlam dünyalarını yakınlaştırmak için Balkan Gençlik Okulu projesi hayata geçiriliyor. Balkan coğrafyası ile Türkiye’nin ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sağlayan proje, aynı zamanda Balkan ülkelerindeki gençleri sosyal ve kültürel yönden destekliyor. Bu yıl 7 ülkeden 14 farklı dernek ile yürütülen Balkan Gençlik Okulu’na 594 genç katıldı. Balkan Gençlik Okulu’nun kapanış programı, 17 Eylül’de Bursa’da gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde ayrıca 17-18 Eylül tarihlerinde 2022 yılı Türk Dünyası Kültür başkenti seçilen Bursa’da “Balkan Gençlik Zirvesi 2022” düzenlenecek. Programa her Balkan Gençlik Okulu projesinden 10 öğrenci ve 2 proje yürütücüsü katılacak.

17 Eylül tarihinde yapılacak olan programın ilk bölümünde gençlik zirvesi gerçekleştirilecek. Ardından ise yuvarlak masa toplantılarıyla bir gençlik çalıştayı düzenlenecek. 18 Eylül tarihinde de katılımcılar Bursa’da kültürel geziye katılacak. 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek zirveye ise YTB Başkanı Abdullah Eren de katılarak bir konuşma yapacak.