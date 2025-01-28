Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından 1 Şubat 2025 tarihine ertelenen Bocuk Gecesi’nin, Edirne Valiliği’nin yeni kararı ile 8 Şubat 2025 tarihine ertelendiği duyuruldu.

Çamlıca köyü muhtarlığı tarafından, Orta Çağ’dan kalma bir Balkan geleneği olan, 2004 yılından beri köyde düzenlenen ve bu yıl 25 Ocak 2025 tarihinde yapılması planlanan “Bocuk Gecesi”, Bolu Kartalkaya’daki yangın felaketinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 Şubat 2025 tarihine ertelenmişti.

Edirne Valiliği tarafından alınan yeni karar ile Bocuk Gecesi’nin 8 Şubat 2025 tarihinde yapılacağı bildirildi.