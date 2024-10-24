31 Ekim Perşembe günü Edirne’de Balkan Formu düzenlenecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Balkan ülkeleri ile iş birliğini güçlendirmeyi ve kalıcı ortaklıklar sağlamayı hedefleyen Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu’nun faaliyetleri çerçevesinde, T.C. Edirne Valiliği ev sahipliğinde, T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, DEİK ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin destekleriyle 31 Ekim 2024 tarihinde Balkan İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer’in ve bakanlarımızın ve ilgili ülke bakanlarının teşrifleriyle gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu İş Forum ile , Balkan ticaretinde önemli etkiye sahip katılımcıların bölgedeki iş insanları ile bir araya gelmesi, yeni yatırım fırsatlarının ve iş birliklerinin keşfedilmesi ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak stratejik görüşmelere ev sahipliği yapması amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için; https://www.edirnebalkanforum.com/ adresinden bilgi alınabileceği de açıklandı.