Türkiye ve Bulgaristan’dan 37 folklor grubunun katılımıyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Edirne Balkan Folklor Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Turizm potansiyeli gün geçtikçe ilerleyen Edirne’de, kültür ve sanat etkinlikleri de artıyor. Gerek yurt içinden gerekse Balkan ülkelerinden Edirne’ye gelen turistlere ev sahipliği yapan kentte, komşu ülkelerin işbirliğiyle festivallere imza atılıyor. Türkiye ve Bulgaristan’dan 37 folklor grubunun katılımıyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Edirne Balkan Folklor Festivali’nde yurdun farklı bölgelerinden gelen halk oyunları grupları sahne aldı. Bulgaristan’dan gelen gruplar kendi yörelerine ait şarkılar seslendirip, folklor gösterileri sundu.

Edirne’de kadınların oluşturduğu ‘Günebakanlar’ darbuka ritim grubu da sahne aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde, gösteriler izleyicilerinin büyük beğenisini kazandı.