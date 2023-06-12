Kepez Belediyesi Judo Takımı sporcusu Elif Sala, Kuzey Makedonya’da yapılan Judo Ümitler Balkan Şampiyonasında Balkanlar ikincisi oldu.

Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda antrenmanlarını yapan Sala, 40 kiloda yarıştı. Lise 2 öğrencisi Sala, kendi isteğiyle okul öncesi erken kalkarak bir saatlik koşu yaptı. Cumartesi günleri ağırlık antrenmanı yapan sporcu, haftada 6 kez 2’şer saat süren antrenman öncesi ödevlerini minderde yaparak hazırlık yaptı. Sporcularından derslerinden geri kalmamasını isteyen antrenörü Canan Adıgüzel Sezgin, “Öğrencim Sala, hem okulunda hem judoda fedakarlık yaparak başarıya ulaştı. Birçok arkadaşına da örnek oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum” dedi.