Tunceli’de yaşayan Ali Asker Aykurt (48) isimli vatandaş, oğul veren arıların kaya ve ağaç oyuklarına yaptığı organik balı topluyor. Bunu her yıl düzenli olarak yapan Aykurt, o anların videolarını da cep telefonuyla çekmeyi ihmal etmiyor. Aykurt’un bu uğraşını görenler ise "Balını taştan ve ağaçtan çıkarıyor" diyor.

Tunceli’de yaşayan Ali Asker Aykurt (48) isimli vatandaş, oğul veren arıların kaya ve ağaç oyuklarına yaptığı organik balı topluyor. Bunu her yıl düzenli olarak yapan Aykurt, o anların videolarını da cep telefonuyla çekmeyi ihmal etmiyor. Aykurt’un bu uğraşını görenler ise "Balını taştan ve ağaçtan çıkarıyor" diyor.

Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki Ali Asker Aykurt, bu uğraşlarının yanı sıra 40 kovandan oluşan küçük çaplı arıcılık faaliyetiyle de meşgul oluyor. Aykurt, bahar mevsimiyle birlikte oğul veren arıların kaya ve ağaç oyuklarında yaptıkları tamamen organik balı özenle çıkarıyor. Bunu her yıl düzenli şekilde yapan Aykurt, çıkardığı balın bir kısmını ailesi için ayırırken bir kısmını da köylülerine veriyor. Aykurt, kaya ve ağaç oyuklarından bal çıkarma görüntülerini çekmeyi de ihmal etmiyor.

Mayıs sonu ve Haziran başı gibi oğul veren arıların gelip kaya boşluklarına girdiğini söyleyen Ali Asker Aykurt, "Ben de ağustos sonunda ve eylül ayında gelip bu balı alıyorum. Hiç insan eli değmiyor. Tamamen organik bal. Taş balını bu taşlardan çıkarıyorum" dedi.

Kayaların yanı sıra ağaç oyuklarında arıların yaptığı balı düzenli olarak çıkardığını aktaran Aykurt, "Oğul veren arılar ağaçların kovuklarına giriyor ve burada bal yapıyorlar. Mayıs, haziran arasında gelip bu oyuklara giriyorlar. Ben de ağustos sonu ve eylül ayının 15 ile 20’si arasında gelip balı alıyorum. Arıları zayi etmiyoruz. Onları alıp kovana dolduruyoruz. Ağaçlara zarar vermeden boşluklarından balı çıkarıyoruz. Kutulara koyuyoruz. Bunları yaparken de videolarını çekiyorum" diye konuştu.