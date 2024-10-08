Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde kadın ve doğanın aynı öze sahip olduğu fikrinden yola çıkan “Balinanın Bilgisi” filminin dünya prömiyeri yapıldı. Filmin yönetmeni ve senaristi Önder Şengül, “İnsanın doğayla ilişkisinin, içinde bulunduğumuz toplumda bir çıkar yolu bir ışık yansıtacağını düşünerek yazdım” dedi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde bulunan “Balinanın Bilgisi” filminin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleştirildi. Muğla’nın dağ köyünde yaşayan 35 yaşındaki Yörük kızı Gülsüm ile köyün muhtarı Adem ve ailesi arasındaki gerilimi işleyen film gösteriminin ardından, film ekibi ve oyuncular seyircilerin sorularını yanıtladı. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Önder Şengül yaparken, oyuncu kadrosunda Özge Cevher Yüksel, Şamil Kafkas ve Ozan Öncel yer alıyor.

“Çekmek için çok uğraştık”

Yönetmen Önder Şengül, 7 yıl önce sinema sektörünü bırakarak Muğla’nın Fethiye ilçesinin kırsal bir alanına yerleştiğini aktardı. Göç etmesinin ardından bölge sakinlerinden ormanda tek başına doğum yapan bir kadının hikayesini duyduğunu anlatan Şengül, şöyle devam etti:

“Bu hikayeyi duyduktan sonra şehirden kırsala yerleşmenin ve doğayla iç içe olmanın farklılığıyla bir farkındalık yaşadığımı düşünüyorum. Çünkü insanın içindeki gizli potansiyeli çok güzel anlatan bir hikaye, bütün insanlığı doğuran kadının hikayesinde bunu görmüştüm ve senaryosunu yazdım. Yıllarca uğraştım, bu senaryoya hiçbir yerden destek bulamadım. Fakat yine de direttik ve çekmek için çok uğraştık. Fethiye’nin köylüsünün yardımıyla, amatör tiyatro oyuncularının desteğiyle ve benim gibi büyük şehirleri bırakıp kırsala yerleşmiş sinemacıları bir araya toplayarak bir ekip kurduk. Bir kameramız vardı, aynı köyde bir sesçi bulduk. Bu şekilde filmi kendi emeklerimizle çektik. Asıl meselemiz insanın uyanışı ile ilgili mevzuydu, insanı anlatan bir hikaye yapmak istedim, tüm insanlığı doğuran kadını baş role koyarak yapmış oldum. İnsanın doğayla ilişkisini, içinde bulunduğumuz toplumda bir çıkar yolu bir ışık yansıtacağını düşünerek yazdım.”

“Umarım hepimizin içindeki Gülsümlere ve Ademlere bir ses olmuştur”

Filmin başrol oyuncusu Gülsüm rolünü canlandıran Özge Cevher Yüksel ise kendisinin de büyük şehirden kırsala taşındığını kaydederek, Gülsüm rolü üzerinde uzun süre çalıştığını dile getirdi. Yüksel, “Gülsüm çok zor bir şeyi taşıyor ve ifade edemiyor, onun ifade edemeyişi ve sonra ifade edişi, bütün bu duyguları taşımak biraz zorlamış olabilir. Gülsüm için doğa zorlayıcı bir yer değil, onun sığındığı ve güç aldığı bir yer. Yer değişse bile zorluğun tonu, duygusu ve hissiyatının aynı olduğunu düşünüyorum, hepimiz bunu deneyimliyoruz. Umarım hepimizin içindeki Gülsümlere ve Ademlere bir ses olmuştur” diye konuştu.

Kadının doğadan beslenen gücüne vurgu yapan film, Birleşik Krallık Kadın Platformu’ndan fon desteği aldı. Çekimlerin Fongogo’dan açılan kitle fonlama kampanyasıyla tamamlanması planlanıyor.

"Balinanın Bilgisi" filmi, Muğla’nın dağ köyünde yaşayan 35 yaşındaki Yörük kızı Gülsüm ile köyün muhtarı Adem ve ailesi arasındaki gerilimi işliyor. Bu gerginlik psikolojik bir savaşa dönüşüyor ve Gülsüm tam yenilgiyi kabul edecekken öz benliği ona kendisini, doğayı ve toprağın tüm gücünü hatırlatıyor.