Seyhan Belediyesi Sağlık ve Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Volkan Balıklıoğlu, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi’nde her gün 20 ücretsiz kediyi kısırlaştırdıklarını söyledi.

Balıklıoğlu, bugüne kadar sayısız sokak kedisi kısırlaştırdıklarını belirterek, “Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Saha çalışmalarına önem veriyoruz. Ayrıca evde bakım, diyetisyenlik hizmetlerini yerinde yapıyoruz. Ağız ve diş sağlığı merkezi ve sokak hayvanlarını besleme gibi hizmetleri eksiksiz yerine getiriyoruz” dedi.

Balıklıoğlu, deprem bölgesine çok hizmet götürdüklerini, deprem bölgesi Hatay’da yıkımların arasında sokak canlarının önlerine çıkıp adeta yardım istemelerini, hiç unutamadığının altını çizdi. Buraya tonlarca mama götürdüklerin, çadır kent kurduklarını, depremzedelerin bütün insanı ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Balıklıoğlu, “Sokak hayvanları için çok şikayet alıyoruz. Biz günlük 20 kedi kısırlaştırıp, yerine bırakıyoruz. Haftada üç, dört köpek kısırlaştırıyoruz, hastaysa tedavisini yapıyoruz, alıp geri yerine bırakıyoruz. Kaldığı yerleri ilaçlıyoruz. Kısaca veterinerlik hizmetlerimizde kısırlaştırma, bakım, tedavi hizmetlerini sunuyoruz. Kedi kısırlaştırması sayısı bazı günlerde otuz, otuz beşe kadar çıkmaktadır. Hatta kuş bile tedavi ediyoruz. Yani sokakta yaralanmış tavşanı dahi getiriyorlar. Veterinerlik hizmeti ve saha hekimimizle birlikte günlük ortalama yüz vatandaşa hizmet Kedi kısırlaştırma sayısı bazı günlerde otuz, otuz beşe kadar çıkmaktadır. Hatta kuş bile tedavi ediyoruz. Yani sokakta yaralanmış tavşanlı dahi getiriyorlar. Veterinerlik hizmeti ve saha hekimimizle birlikte günlük ortalama yüz vatandaşa hizmet veriyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak 8 personelimizle de evde sağlık ve bakım hizmeti ve fizik tedavi hizmeti sunuyoruz” dedi.

Sünnet etkinlikleri yaptıklarını kaydeden Balıklıoğlu, “Önce başvuruları alıyoruz. Sünnet şöleninin içinde çocukları eğlence, yemek için evlerinden alıyoruz. Sahne kuruyoruz. Adeta sünnet düğünü yapıyoruz. Ayakkabısını, pantolonunu, sünnet kıyafetlerini, yani kirvelik hizmetlerini Belediye olarak biz karşılıyoruz. Çocuklar için palyaço, fotoğraf çektirme, sanatçı, canlı performans, bizim kendi sanatçı arkadaşımızla canlı performans gerçekleştiriyoruz, herkes eğleniyor. Sonra evlerine geri bırakıyoruz. Çocuklarımızın ailelerini arayarak, uygun bir tarih belirleyip belediyemiz ile anlaşmalı özel hastanelerde sterli ve hijyenik ortamlarda sünnet ettiriyoruz. Sünnet olduktan sonra da, iyileşene kadar evlerine bakıma gidiyoruz” diye konuştu.

Seyhan Belediyesi Sağlık ve Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Volkan Balıklıoğlu, kurban satış noktalarının hakkında ise şunları ifade etti:

“Öncelikle bu gibi yerleri belirlerken, kaymakamlık, müftülük ve Seyhan Belediyesi olarak koordineli çalışma yürütüyoruz. Oralarda kurban satış yeri hazırlıyoruz. Komisyon ve belediye meclisi aracılığıyla fiyatlar belirleniyor, metrekareye göre fiyat değişiyor. Bu hizmetlerin içinde, tuvalet, banyo, su ve elektrik hatları çekiyoruz. Önce satış noktalarını belirliyoruz. 15 gün boyunca satışlarını yapıyorlar. Daha uygun yerlerde mahalle aralarında bizim kurban kesim yerlerimiz oluyor. Kurbanın birinci, ikinci ve üçüncü gün olmak üzere üç gün boyunca küçükbaş kurbanlık kesimi yapıyoruz. Bu sene rekor seviyede 5 bin 246 tane küçükbaş kurban kestik. Kurbanlıklarını getiren vatandaşlara poşetlerini temin ediyoruz. Kesim hizmetini ücretsiz veriyoruz. Vatandaşlarımız kurban kesimi esnasında, beklerken de çadırların altında, güneşten korunsun diye, çay, şeker, meşrubat gibi ikramlarımız oluyor. Birimimiz veterinerlik hizmetlerinin yanı sıra, evde hasta bakımı, diyetisyen hizmeti, kültür fizik hizmetleri, kısırlaştırma hizmetlerini yerine getiriyoruz. Amacımız halkımıza hizmet etmek, bize verilen görevi eksiksiz yerine getirmek.”