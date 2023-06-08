Şanlıurfa’nın tarihi, turistik mekanlarının başında gelen Balıklıgöl ve çevresinde, Dünya Çevre Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe katılanlar, toplanacak çöp bulamadı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatları çerçevesinde iş planında değişiklik yaparak, performans sistemini devreye koyan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin tamamını sürekli tertemiz tutmayı başararak halkın takdirini kazandı.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklıgöl, Hz. İbrahim Makamı, tarihi çarşılar, hanlar bölgesi, Hz. Eyyüp Peygamber Makamı başta olmak üzere ilçe genelini sürekli temiz tutmak için gün doğmadan başlayıp, gece yarısına kadar devam eden bir iş programı uygulayan Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışması, şehirde yaşayan herkesin dikkatini çekti.

Süpürme, çöp toplama ve yıkama faaliyetlerini rutin hale getiren Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların Turkuaz Masa’nın telefonuna ilettiği talepleri de anında ilgili ekiplere yönlendirerek çözüme kavuşturuyor.

Şanlıurfa’nın tarihi mekanları, çarşıları, sanayi bölgeleri gibi insan yoğunluğunun olduğu tüm alanların yer aldığı Eyyübiye’yi, Peygamberler Şehri unvanına layık olacak şekilde tertemiz tutmak amacıyla gece yarısına kadar devam eden çalışmaları mobil uygulama üzerinden takip eden Başkan Mehmet Kuş, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün makine ekipman parkını güçlendirerek, temizlikte sıfır sorun hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.